Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle İstanbul'da arama-kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta 7. katta çıkan yangında 2'si çocuk, toplamda 3 kişi kurtarıldı. Dernek başkanı, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlıklı olmak için önemli olduğunu belirtti.

İstanbul'da, Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle tatbikat düzenlendi.

Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emrullah Tellioğlu, Fatih'teki dernek binası önünde yaptığı açıklamada, her salı günü etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün de sosyal sorumluluk projesi ve kamusal hizmet olarak arama-kurtarma tatbikatı yaptıklarını ifade eden Tellioğlu, "Tatbikat senaryosu gereğince 7. katta yangın çıktı. Merdiven ve asansör kullanılamaz haldeyken yaralıları tahliye ettik. 2'si çocuk, 3 kişi kurtarıldı. Bu tatbikattı ama yangın ya da herhangi bir afet olduğunda nasıl ve ne kadar hazırlıklıyız, bunu görmemiz ve bilmemiz lazım." diye konuştu.

Tellioğlu, 150 kişilik arama-kurtarma ekibi kuracaklarını dile getirerek, ekibin her türlü afete karşı hazır bekleyeceğini kaydetti.