Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

Son dakika haber | İstanbul'da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Son dakika haber: İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücüsünün durdurup indiği aracı kısa sürede alevler sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel