İSTANBUL'DA ARAÇ SAYISI ARTIYOR UZMANLAR UYARDI

Yalın Onat ERGÖR - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) - TÜİK'in son 1 yılda İstanbul trafiğine 247 bin 415 yeni araç eklendi. İstanbul'daki araç sayısı 4 milyon 688 bin 22'ye yükseldi. Uzmanlar, İstanbul nüfusunun dörtte biri oranına ulaşan araç sayısının hem insan sağlığı hem de trafiği katlanılamaz hale getireceği konusunda uyardı. Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, araç sayısıyla birlikte partikül konsantrasyonlarının da arttığını belirterek, ana caddelerde yürüyen, otobüs duraklarında bekleyen insanların bu emisyonlardan etkilenmemeleri için maske takmaları uyarısı yaptı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, pandeminin etkilerinden birinin de araç sayısındaki artış olduğunu belirterek, böyle devam ederse trafikteki bekleme sürelerin katlanılamaz hale geleceğini söyledi.

BİR YILDA 247 BİN 415 ARAÇ EKLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul trafiğine son 1 yılda 247 bin 415 araç eklendi. Megakentteki araç sayısı 4 milyon 688 bin 22 olarak bildirildi. Bu rakamın 3 milyon 189 bin 717'si otomobil, 96 bin 814'ü minibüs, 37 bin 448'i otobüs, 747 bin 248'i kamyonet, 140 bin 320'si kamyon ve 437 bin 945'i motosiklet olduğu açıklandı. Geriye kalan rakamın özel kullanım amaçlı araçlar ve traktörlerden oluştuğu belirtildi.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK"

Prof. Dr. Selahattin İncecik, artan araç sayısının insan sağlığı için büyük risk oluşturduğunu belirterek "İstanbul'da hava kalitesini bozan en önemli kirleticiler partiküller. İstanbul'da yıl boyunca partikül seviyelerinin çok yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum sağlık bakımından büyük risk taşıyor. Partiküllerin kaynağına baktığımızda, en önemli sebeplerden biri dizel araçlar. İstanbul'da da otomobillerin yüzde 40'tan fazlası dizel. Sayıları da her geçen gün artıyor. İstanbul'da araç sayısı arttıkça partikül konsantrasyonları da artıyor. Ana caddelerde yürüyen, otobüs duraklarında bekleyen insanların bu emisyonlardan etkilenmemeleri için mutlaka maske takmaları gerekiyor" dedi.

"TRAFİK İŞLEMEZ DURUMA GELİR"

Yaklaşık iki yıl önce sosyal mesafe endişesiyle özel araca olan ilginin yüzde 9 oranında artacağını öngördüklerini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Pandeminin araç yoğunluğunu arttırdığı görülüyor. Bu durum gelecekte trafiği işlemez duruma getirecek" dedi. Ilıcalı, trafik problemlerinin daha da artacağını belirterek "Araç sayısı daha fazla artarsa trafikteki süreler katlanılamaz olur. Belli bir yerden sonra trafik işlemez duruma gelecek" diye konuştu. Özel araç sayısının artmasıyla, yol kenarı parkları gibi park ihlallerinin de artacağı uyarısı yapan Ilıcalı, bu tablonun zaten zor akan trafiği daha zorlaştıracağını söyledi. Trafiğin özellikle sabah saat 08.00 ve akşam 18.00'de zirve olduğunu belirten Prof. Dr. Ilıcalı, mesai kademelendirmesinin bir çözüm olabileceğini ifade etti.