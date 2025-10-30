Haberler

İstanbul'da Araç Kiralama Yalanıyla 6 Milyon Lira Dolandırıcılık

İstanbul'da, araç kiralama vaadiyle arkadaşlarından 6 milyon lira dolandırdığı öne sürülen abi ve kardeş tutuklandı. Dolandırıcılar, belediyelere yüksek fiyata araç kiraladıklarını iddia ederek mağdurları kandırdı. 30 milyon lira değerindeki taşınmazlarına el konuldu.

İSTANBUL'da araç kiralama bahanesiyle arkadaşlarına yüksek kazanç vaat ederek 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen abi ve kardeşi tutuklandı. Şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu.

Eyüpsultan'da paravan şirket kurup 'Belediyelere araç kiralıyoruz' diyerek kendi arkadaşlarını 6 milyon lira dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arkadaşlarını 'Belediyelerle bağlantılarım var; aracını oralara yüksek paraya kiralarız' diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Araçta bir sorun çıkması halinde, 1 yıl vadeli sahte çek veren şüphelilerin, verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar tarafından şikayet edildikleri belirtildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliden 5'i Eyüpsultan'da bir adrese yapılan operasyonda yakalandı. Bir şüphelinin ise başka bir suçtan daha önceden cezaevine girdiği belirlendi.

30 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan soruşturmada şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da mahkeme kararıyla tedbiren el konulduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö ve A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
