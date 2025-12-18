Haberler

Kadıköy'de seyir halindeki araçta oyuncak silah gösteren yolcu ile sürücüye para cezası

Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir araçta yolcu tarafından oyuncak silah gösterilmesi üzerine sürücü ve yolcuya idari para cezası kesildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemeyle ortaya çıktı. Araçtaki yolcunun elindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi.

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki araç içerisinden oyuncak silah gösterdiği belirlenen yolcu ile aracı kullanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yapıldı.

İncelemede, 13 Aralık'ta Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen bir araç içerisinde yolcu konumunda bulunan kişinin silah gösterdiği belirlendi.

Aracın plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücü B.A. (20) ile yolcu olarak bulunan E.M. (19) yakalandı.

Sürücü ve yolcuya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanırken, E.M'nin elinde bulunan silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

B.A. ve E.M. hakkındaki tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

