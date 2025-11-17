Haberler

İstanbul'da ara tatilin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Güncelleme:
İstanbul'da, ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Toplam 9 gün süren birinci ara tatilin sona ermesiyle kent genelinde trafik akışı yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'nin girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kaynarca'da sahil yolunun Tuzla yönünde motosiklet ve TEM otoyolunda Tuzla Mehmetçik Vakfı'nın çevresinde sol şeritte meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım aksıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu meydana geldi.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ise Beylikdüzü ile TÜYAP arasında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Edirne, Firuzköy, Altınşehir, Ispartakule'de Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda ise çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Ara tatilin ardından ilk iş gününde metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

Altunizade'de, yolcular metrobüslere güçlükle binerken metro istasyonlarında da sıra meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Kaynak: AA / Güncel
title
