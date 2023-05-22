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İstanbul'da apartman merdiveninde 1 kişi ölü bulundu

İstanbul'da apartman merdiveninde 1 kişi ölü bulundu

Güncel Haberler

İstanbul Maltepe'de apartman merdiveninde 1 kişi ölü bulundu.

İstanbul Maltepe'de apartman merdiveninde 1 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın sakinleri, binanın 2. katındaki merdivenlerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, binanın 2. katındaki dairede yaşayan Özbekistan uyruklu G.S'yi gözaltına aldı.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Apartman yöneticisi Eren Erbey, gazetecilere, apartman sakinlerinin hayatını kaybeden kişiyi tanımadığını belirterek, "Gözaltına alınan Özbekistan uyruklu bir kadındı. 4-5 senedir burada oturuyordu. Sadece alkolle ilgili bir durum olduğunu duydum." diye konuştu.

Polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

İstanbul Maltepe Akif Güncel Haberler

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