İstanbul'da Aniden Bastıran Yağmur Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle, D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde, önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.