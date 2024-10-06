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İstanbul'da Ani Gök Gürültülü Sağanak Yağış

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İstanbul'un batı ilçelerinde saat 16.15 itibarıyla başlayan kısa süreli gök gürültülü yağışın 2 saat aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

(İSTANBUL) İstanbul'un batı ilçelerinde saat 16.15 itibarıyla ani yağış başladı. Kısa süreli gök gürültülü yağışın 2 saatlik periyotta aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul aniden bastıran ve kısa süren gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girdi. Saat 16.15 sıralarında Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar gibi semtlerde görülen şiddetli yağış sırasında şiddetli rüzgar da etkili oldu. Yağışın başladığı dakikalarda da Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yayınladı. Uyarıda şu bilgilere yer verildi:

"Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı..."

"Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul'da Ani Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Kaynak: ANKA / Güncel

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