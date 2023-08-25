İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı; çocuklar büyükannelere emanet

Özkan ÖZGER / İSTANBUL, İSTANBUL'da son dönemde artan anaokulu ve bakıcı fiyatları çalışan anne babaları zorluyor. Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, "Bir bakıcının fiyatı aylık 25 bin lira düzeyinde. Bir anaokulunun fiyatında ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamlar telaffuz ediliyor. Haliyle okul maliyetleri de ciddi külfet haline geldi" dedi. Bakıcılık firması sahibi Şeyma Kuvan ise "Gündüz çalışanlar için 18 bin ile 25 bin lira. Bu rakama maaş artı sigorta masrafları da dahil. Yatılı çalışan, devamlı 6 gün sizin evinizde kalan bakıcılar için 20 bin ile 30 bin Türk lirası arasında bakıcıların donanımına göre değişiyor." dedi. Anne Ayla Karaer "Kreşlerden ekstra birşeyler talep ediyorlar. O yüzden vermemiz imkansız. Mecbur çalışacağım. ya babaanne ya anneanne bakacak" dedi.

Çalışmak zorunda kalan anneler, çocuklarını anaokuluna göndermek veya evlerine bakıcı çağırmak istediklerinde yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Aylık 7 bin ile 14 bin Türk lirası arasında değişen kreş fiyatları ve 30 bin lirayı bulan çocuk bakıcısı ücretleri nedeniyle aileler, aile büyüklerinden yardım almak zorunda kalıyor. Bazı aileler ise, çözümü belediyelerin sosyal imkanlarından faydalanmakta arıyor. Kreş ve anaokulu yetkilileri fiyatlara artan maliyetlerin yansıdığını belirtirken, bakıcılık hizmeti verenler ise, birebir eğitimin daha önemli olduğunu ve fiyatların talebe göre şekillendiğini söylüyor.

"BİR OKULUN ÜCRETİNİN, AİLE BÜTÇESİNİN YÜZDE 30'U KADAR OLMASI GEREKİYOR"

Artan kreş fiyatları ve çocuk bakıcılarının ücretlerini değerlendiren Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, "Bir bakıcının fiyatları aylık 25 bin lira düzeyinde bazı evlerde 600 dolar ile 800 dolar arasında değişiyor. Bir anaokulunun fiyatı ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamları telaffuz ediliyor. Haliyle okul maliyetleri de ciddi külfet haline geldi. Bunun içerisinde kira maliyetlerimiz var, öğretmen maliyetlerimiz var, gıda fiyatlarımız var, bunun haricinde ekstradan okullarımıza katmış olduğumuz değerler var ki bunlar da branş öğretmenleri yani bir okulun aşağı yukarı 8-9 öğretmeni varsa dışarıdan almış olduğu hizmetlerle beraber bu yaklaşık 13-14 tane öğretmene tekabül ediyor. Butik anaokulları çocuklar için bütün gelişim süreçlerini sağlayabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor, evet bazı okullar belli bir rakamın üzerine çıkmış olabilirler ama bu da arz talebi karşılıyor. Velilerimizin şunu bilmesi lazım ki bir okulun ücreti, bir aile bütçesinin en fazla yüzde 30'u kadar olması gerekiyor. Bunu da aileler iyi düşünmesi gerekiyor. Gerekirse devlet okuluna gönderebilirler ama eğer imkanları varsa özel okullara da göndermelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü akranlarıyla beraber bu çocukların eğitim almaları gerekiyor. " dedi.

"AİLELER EVLERİNE PİMİ ÇEKİLMİŞ EL BOMBASI ALDIKLARININ FARKINA VARMAYACAKLAR"

Murat Kuş, "Çocuğun yanında bir bakıcının kalması, bu çocuğun gelişimi açısından çok sağlıklı süreçleri olmayacağı anlamına geliyor. Bakıcı konusunda şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz ki yabancı dil öğrensin diye çocuklarımızı yurtdışından çok sayıda göçmen geliyor. Bunların ne çalışma izinleri olduğu sorgulanıyor ne herhangi bir sabıkası var mı yok mu, pedofili mi başka birşey mi olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Haliyle bu aileler evlerine belki pimi çekilmiş el bombası almış olduklarının belki farkına bile varmayacaklar." dedi.

"İSTANBUL'DA KREŞ FİYATLARI 7 BİN İLE 14 BİN ARASINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR"

İstanbul, Esenler'de bulunan özel bir anaokulunun müdürü Zeynep Korkmaz, "Şu anda İstanbul'da kreş fiyatları 7 bin ile 14 bin arasında değişiklik göstermektedir. Bulunan muhite göre, muhitlerin kiralarına göre değişiklik göstermektedir. Şu anda kendi kurumumuzda normal şartlarda 7 bin 500 Türk lirası, verdiğimiz hizmetler velilerimizin talebi doğrultusunda branş derslerimiz bulunuyor. 3 öğün yemek veriyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı veriyoruz. Çalışan ailelerimiz için sabah 8: 30'dan akşam 18: 30'a kadar kurumumuzu açık tutuyoruz; hizmet veriyoruz. Haftanın 3 günü İngilizce dersimiz var. Haftanın bir günü müzik dersimiz, bir günü satranç dersimiz, psikoloğumuz bulunuyor çocuğumuzun gözlemlerini yapıyor. Bu fiyat için, bu fiyat aralığına da kurumumuzda belirli hizmetler verdik talepleri de değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"BİREBİR İLGİ İSTİYORSANIZ BAKICI DAHA İYİ"

Bakıcılık hizmeti veren firmanın sahibi Şeyma Kuvan ise, çocuk bakıcılarının donanımlarına göre ücretlerinin arttığını söylerken, "Gündüzlü çalışanlar için 18 bin ile 25 bin Türk lirası. Bu rakama maaş artı sigorta masrafları da dahil. Yatılı çalışan, devamlı 6 gün sizin evinizde kalan bakıcılar için 20 bin ile 30 bin Türk lirası arasında bakıcıların donanımına göre değişiyor. 'Daha önce çalışmış olması çok önemli değil, çok uzun referansları, tecrübeleri olması önemli değil' derseniz en dip maaştan bu adaylar çalışıyor ama siz çocuk gelişimi eğitimi almış en azından bir kursa gitmiş veya herhangi İngilizce veya başka bir yabancı dilbilgisi olsun istiyorsanız buna göre rakamlar yükseliyor." dedi. Kuvan kreş ve bakıcı fiyatları arasındaki farkla ilgili olarak ise, "Nasıl bir kreşe gönderdiğinizle de alakalı herşeyden önce evinizin her yerine kamera takıp devamlı kendinize özel tuttuğunuz bakıcıyı gözlemleyebilme kontrol edebilme şansınız varken çoğu kreşte böyle bir uygulama yok. Oyun alanlarının bazılarına kamera koyuluyorsa bazılarına koyulmuyor ve çocuğunuzu her dakika istediğiniz gibi gözlemleyemeyebiliyorsunuz. Birebir ilgi istiyorsanız da bakıcı daha iyi bu anlamda. Aileler sosyalleşme açısından kreşi tercih ediyor olabilir ama zaten günümüzde İstanbul'da çoğu ailemiz sitede veya park yakınında oturduğu için günlük parka çıkarma saatleri bütün ailelerimizin gündeminde. Bakıcı çocuğu alıp hergün en az 2 saat parkta oyun oynatıyor ve diğer bakıcı ve diğer çocuklarla birlikte gayet sosyalleşebiliyor." ifadelerini kullandı.

"BAKICILAR VE ÖZEL KREŞLER ATEŞ PAHASI"

Fiyatların yüksekliğinden dolayı belediyelerin kreşlerine çocuğunu göndermeyi planlayan Didem Şık, "Fiyatlar özel sektörün artışı, onun için birşey söyleyemem ama olabildiğince destek de olunuyor. Büyükşehir belediyesi olsun çalışan annelere destek oldu. Kreşler var ve işte bazı belediyelerin gündüz bakımevi adı altında açtığı kreşler var. Biz gönderirsek öyle birşey düşünüyoruz. Bakıcılar ve özel kreşler ateş pahası ona bir çocuk bırakmak ya da onun aktivitesini sağlamak mümkün değil. Günlük aktivite sınıfları var. O aktivite sınıflarını da deneyelim diyoruz ama onlar da maalesef günümüz şartlarında çok pahalı. Tabi ki de kreş isterim. Kendi yaşıtlarıyla kendi akranlarıyla oynamasını isterim ama şu anda pek mümkün değil." diye konuştu.

"YA BABAANNE YA ANNEANNE BAKACAK"

Kreş ve bakıcı ücretlerinin yüksek olmasından dolayı ailesinden yardım almak zorunda kalacağını ifade eden Ayla Karaer, "Bu hayat şartlarında imkansız gibi gözüküyor ilerleyen zamanlarda da vermek zor. Çünkü şu anda tam 1 yaşında. Eşim yeni emekli oldu. 7 bin 500 TL maaş alıyor. Çalışmaya devam ettiği halde bezi, ıslak mendili, mamasıdır baya bir sıkıntı çekiyoruz ve 3-4 yaşında kreşe verip benim de çalışmam gerektiği düşüncesindeydik esasında öyle düşünüyorduk ama fiyatları gördükten sonra vazgeçtik. Çünkü maaşın yarısından çoğu zaten kreşe gidecek. Bu çocuğun özel masrafları olacak. Sadece kreş parasıyla olsa tamam, kreşlerden ekstra birşeyler talep ediyorlar. O yüzden vermemiz imkansız. Mecbur çalışacağım. ya babaanne ya anneanne bakacak. Yapabilecek birşey yok. Anneanne biraz genç, büyük bir ihtimalle anneanneye vereceğiz bakım için." dedi.