Ataşehir'deki Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Filistin'e Destek Eylemi Düzenledi

Ataşehir'deki Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek eylemi düzenledi.

Okul bahçesinde toplanan ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler, "Susma! Gazze'nin onurlu halkını ribatında yalnız bırakma", "Susma! Siyonist yalanlara asla kanma", "Susma! Her gece özgür Aksa'yı koy duaların başına" yazılı üç büyük afiş açtı.

İsrail'in işlediği insanlık suçlarını kınayan ve Filistin'e desteklerini ifade eden öğrenciler, bir süre slogan attıktan sonra oturma eylemi yaptı.

Öğrenciler tarafından açılan afişler, daha sonra okul binasına asıldı.