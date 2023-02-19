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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi

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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi

Zeytinburnu'nda yük boşalttığı gerekçesiyle ambulansa yol vermeyen sürücüye 1823 lira idari para cezası uygulandı.

Zeytinburnu'nda yük boşalttığı gerekçesiyle ambulansa yol vermeyen sürücüye 1823 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda 17 Şubat'ta ambulansa yol vermeyen araca ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede görüntüde yer alan ve yük boşalttığını öne sürerek ambulansa yol vermeyen ticari araç sürücüsünün L.Ü. olduğu belirlendi.

Sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ihlal edilen ilgili maddeleri uyarınca 1823 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu Güncel Haberler

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