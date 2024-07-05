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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin 588 lira idari para cezası

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti. Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü F.M. yakalandı. Sürücüye toplam 6 bin 588 lira idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin 588 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 Güney Yol Beşyol mevkisinde bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü F.M. yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 588 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." şeklindeki 179/2. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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