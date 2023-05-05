İstanbul'da altın toptancısının 1,5 milyon avrosunun gasbedilmesine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, araçla önü kesilen altın toptancısının darbedilip çantasındaki 1,5 milyon avronun alınmasına ilişkin 13 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 27 Şubat'ta, altın ticareti yapan N.D'nin gasbedilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, N.D'nin olay günü içerisinde 1,5 milyon avro bulunan çantasını otomobilinin bagajına koyarak Kapalıçarşı'ya doğru hareket ettiği, öğlen saatlerinde Sümerler Caddesi'nde seyrettiği sırada da önünü kesen araçtan inen 4 şüphelinin silah çektiği, önce N.D'yi darbeden zanlıların bagajdaki para dolu çantayı zorla alarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Olay yerinden başlayarak çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, zanlıların, kullandığı çalıntı aracı Sancaktepe'deki bir noktada terk ederek paraları pazar arabasına koyduklarını ve toplu taşıma kullanarak Mecidiyeköy'e kadar gittiklerini tespit etti.

Çalışmaların devamında, zanlıların başka bir araçla Eyüpsultan'daki bir adrese geçerek başka şüphelilerle buluştukları ve paraları bölüştükleri, daha sonra saklanmak için farklı adreslere dağıldıkları anlaşıldı.

Olayın failleri Muğla'da yakalandı

Olayı gerçekleştiren asıl şüphelilerin Muğla'nın Datça ilçesine gittiğini belirleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle adreslere baskın düzenledi.

Eş zamanlı olarak İstanbul'daki adreslere de yapılan operasyonda, 4'ü gasp olayını gerçekleştiren, 13'ü de olaya karıştığı belirlenen toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 39 tabanca, 20 şarjör, 77 fişeğin yanı sıra çok sayıda sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden S.I'nın cinayet dahil 11 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılırken, 4 ayrı suçtan aranan S.A'nın 30 yıl, 8 suçtan aranan M.A'nın 5 yıl, 3 suçtan aranan Ş.D'nin ise 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 13'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.