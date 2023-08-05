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İstanbul'da Alışveriş Merkezinde Çanta Hırsızlığı

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İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinin restoranında oturan kadının çantasını çalarak kayıplara karışan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinin restoranında oturan kadının çantasını çalarak kayıplara karışan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin restoran kısmında yaşandı. Şüpheli bir şahıs restoranda oturan kadının çantasını gözüne kestirerek etrafı kolaçan etti. Ardından şahıs, sandalyeye asılı halde olan çantayı rahat tavırlarla çalarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen Bedr E. S. isimli şahıs, Fatih'te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş İstanbul Güncel Haberler

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