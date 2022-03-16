İstanbul'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de alev alan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar oluştu.