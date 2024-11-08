İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 82'ye Ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 9 günlük ara tatile girdi. Okulların tatile girmesi ve haftanın son mesai günü olması nedeniyle akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. Avrupa yakası D-100 Karayolunda trafik belirli noktalarda durma noktasına geldi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 82'lere ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel