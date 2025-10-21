İstanbul'da Akşam Trafiği Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaşırken, ana arterlerde araçların ilerlemesi neredeyse imkansız hale geldi. D-100 Karayolu'nda sıkışıklık gözlemleniyor.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nun Sefaköy Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel