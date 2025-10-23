Haberler

İstanbul'da Akşam Trafiği Felç Oldu

İstanbul'da Akşam Trafiği Felç Oldu
Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı, ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.57 itibariyle yoğunluk yüzde 87'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nun Sefaköy Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
title
