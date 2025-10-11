Haberler

İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış trafik yoğunluğunu artırdı. Yoğunluk yüzde 80'e ulaşırken, bazı ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğun yağışın da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. TEM Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 290.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.