İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 78'e Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.30 itibariyle yoğunluk yüzde 78'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nun Göztepe mevkiinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.