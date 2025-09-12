Haberler

İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Ulaştı

İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıkarak ana arterlerde durma noktasına geldi. Yenisahra D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Yenisahra D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

