İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Kentte mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Küçükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Haramidere mevkisi Ankara istikameti ve Edirne istikameti yan yolda, TÜYAP mevkisinde ise çift yönlü yoğunluk etkili oluyor.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda ise trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli ile Maltepe arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk Kadıköy'den, Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki yoğunluk ise Ümraniye mevkisinden başlıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 ölçüldü.

