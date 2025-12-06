İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da, hafta sonu akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy mevkilerinde Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar ise çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Beylikdüzü D-100 kara yolu Cumhuriyet mahallesi mevkisinde de her iki yönde trafikte sıkışıklık görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları, Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da hafif trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor. Otoyolun Sultanbeyli Çamlıca gişeleri istikameti de yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da her iki istikamette yer yer yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise yoğunluk Ünalan mevkisinden başlıyor.

Öte yandan, vatandaşlar bazı tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin de yavaş ilerlediği gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.57 itibarıyla yüzde 72'ye çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar ulaştı.