İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Okmeydanı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da bazı bölgelerde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde Esenler'de başlayan trafik Esenyurt'a kadar devam ediyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda yoğunluk Ankara istikametinde Göztepe'den Kartal'a kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 81 seviyelerine kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
