Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da, haftanın son mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde, TEM Otoyolu'nun ise Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü yoğunluğu yaşanıyor. Edirnekapı, Cevizlibağ ve Bahçelievler mevkilerinde Edirne istikametinde trafikte sıkışıklık görülüyor.

Büyükdere Caddesi mevkisi Sarıyer yönü ile Levent'te TEM katılım yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte yoğunluk gözleniyor.

D-100 Haramidere mevkisi ve Haramidere bağlantı yolu ile Hadımköy bağlantı yolu her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde ve Şile Otoyolu'nun Ümraniye ile Üsküdar arasında da kısmi yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişinde hafif trafik yoğunluğu görülüyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğun trafik gözlenirken, Kadıköy-Ataşehir arasında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.35 itibarıyla yüzde 74'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
