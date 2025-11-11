İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Kentte haftanın ikinci günü mesai sonu etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye, Edirne istikametinde de Küçükçekmece'den Haramidere'ye kadar yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda çift yönlü araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda ise Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Edirne istikametinde ise Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'de başlayan yoğunluk Pendik'e kadar devam ediyor. Kadıköy ve Pendik sahil yollarında da aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Maltepe arasında trafikte yoğunluk gözleniyor.

İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar Yenibosna Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarma merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 83'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.