İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 81

Güncelleme:
İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Kentte haftanın ilk günü mesai sonu etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Küçükçekmece'den Parseller'e kadar trafik ağır seyrediyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden Haramidere'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Büyükçekmece ve Beykent arasında da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Ankara yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da yoğunluk gözlenirken, Edirne istikametinde ise Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler'de trafik ağır ilerliyor.

Tem Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda çift yönlü araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy'de başlayan yoğunluk Pendik'e kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir'de trafikte yoğunluk gözleniyor.

İş ve çıkışı evlerine gitmek isteyenler Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarma merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
