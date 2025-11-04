Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, haftanın ikinci mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da, haftanın ikinci mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor, Topkapı istikametinde ise Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Mahmutbey gişelerinden Avcılar gişelerine kadar trafik ağır seyrederken, Beylikdüzü istikametinde ise Haramidere TEM bağlantı yoluna kadar trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Sergen Yalçın ilk dönemini mumla arıyor

İlk dönemini mumla arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.