İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Kentte mesai bitimi ve okulların da dağılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette etkili olan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu sürüyor. Beylikdüzü'nde meydana gelen kaza nedeniyle bir şeridin trafiğe kapanması da bölgede trafiği durma noktasına getirdi.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu nedeniyle de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Acıbadem ve Altunizade mevkisinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar çift yönlü trafik ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e ulaştı.