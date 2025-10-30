Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Kentte mesai bitimi ve okulların da dağılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette etkili olan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu sürüyor. Beylikdüzü'nde meydana gelen kaza nedeniyle bir şeridin trafiğe kapanması da bölgede trafiği durma noktasına getirdi.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu nedeniyle de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Acıbadem ve Altunizade mevkisinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar çift yönlü trafik ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e ulaştı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı

Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.