İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Kadıköy ve Kartal arasında, Edirne istikametinde ise Kartal, Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ediyor. Edirne istikametinde Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında araçlar ağır ilerliyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Haramidere, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Okmeydanı'nda, Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Bahçeşehir ve Mahmutbey'de trafik etkili olurken Basın Ekspres yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.