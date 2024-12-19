İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Sürücüler, Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Edirne istikametinde ise Kağıthane mevkisine kadar ilerlemekte zorlanıyor.

Edirne istikametinde Cevizlibağ-Bakırköy ile Bahçelievler-Avcılar arasında da trafik yoğunluğunun oluştuğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Avrasya Tüneli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ankara istikametinde Avrasya Tüneli çıkışından Kartal'a, Edirne istikametinde ise Maltepe'den Göztepe'ye kadar çoğu bölgede trafik sıkışık seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda sürücüler Edirne istikametinde Tuzla ve Ataşehir arasında güçlükle ilerliyor.

İş çıkış saatinde birçok toplu ulaşım durağında da yoğunluk gözleniyor. Özellikle Cevizlibağ, Altunizade ve Zeytinburnu gibi ulaşımın aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu göze çarpıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaşırken, yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.