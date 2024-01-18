Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Haftanın Dördüncü Mesai Günü Trafik Yoğunluğu

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da haftanın dördüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın dördüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar, TEM Otoyolu'nda ise Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dek çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Ayrıca, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk mevcut.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerdeki trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Acıbadem ayrımında başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk Ümraniye'ye kadar uzanıyor.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kentte ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözleniyor.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

15 Temmuz İstanbul Haliç Fatih Ulaşım İstanbul Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hayrettin Güngör aday değil mi, Kahramanmaraş Ak Parti Hayrettin Güngör neden aday olmadı? Survivor eleme adayları kim, 18 Ocak Perşembe eleme potasına kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!
title