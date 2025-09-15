İstanbul'da Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 93 Bin Lira Ceza

İstanbul'da, trafikte akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 4 motosiklet sürücüsüne toplam 93 bin 525 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen motosiklet sürücülerine ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, farklı tarihlerde Eyüpsultan ve Kartal'da trafik akışının yoğun olduğu caddelerde motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen J.M. (27), M.Y.K. (21), M.A. (17), M.C.Ö. (33) ekiplerce yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz araç kullanmak", "akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "kask kullanmamak", "abartı egzoz", "muayenesiz araç kullanmak", "ehliyeti yanında bulundurmamak", "ardı ardına şerit değiştirmek", "makas atmak" ve "yakın takip" maddelerinden toplam 93 bin 525 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca, M.A'nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, J.M, MYK, M.C.Ö. hakkında ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.