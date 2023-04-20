İstanbul'da "Akp" Plakalı Bir Cipin Sürücüsü ile Taksici Arasında Yol Tartışması: "Sen Devlet Misin, Çakar Takıyor, Gelip Yol Kesiyor"

İstanbul'da "AKP" plakalı çakarlı bir cipin sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği taksiciyle tartıştı. Taksici, “AKP” plakalı aracın sürücüsüne, “Sen devlet misin? Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz hem çakar takıyor, gelip yol kesiyor. Bunu görün; terbiyesiz sensin, ahlaksız sensin. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın” diyerek tepki gösterdi. 34 AKP.. plakalı aracın sürücüsü ise taksi şoförüne, “Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola” karşılığını verdi.

İstanbul'da "AKP" plakalı çakarlı bir cipin sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği taksiciyle tartıştı. Taksici, "AKP" plakalı aracın sürücüsüne, "Sen devlet misin? Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz hem çakar takıyor, gelip yol kesiyor. Bunu görün; terbiyesiz sensin, ahlaksız sensin. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın" diyerek tepki gösterdi. 34 AKP.. plakalı aracın sürücüsü ise taksi şoförüne, "Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola" karşılığını verdi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, 34 AKP .. plakalı siyah renkli bir cipin sürücüsü, kendisine yol vermediğini ileri sürerek bir taksici esnafı ile yol ortasında tartıştı.

Tartışma sırasında AKP plakalı araç sürücüsü, taksi şoförüne, "Aldıracağım seni karakola" diyerek tehdit etti.

Taksi şoförü, "AKP" plakalı araç sürücüsüne; "Sen devlet misin? Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz hem çakar takıyor, gelip yol kesiyor. Bunu görün; terbiyesiz sensin, ahlaksız sensin. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Plakasını da görün" sözleriyle tepki gösterdi.

Kısa süreli yaşanan arbedede çevredeki yurttaşlar müdahale etti. O anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

"MÜCADELE ETTİĞİMİZ SÜLALE DEVRİNİN KÜÇÜK BİR ÖRNEĞİ"

Görüntüleri sosyal medya hesabından alıntılayıp paylaşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "İşte bitirmek için mücadele ettiğimiz 'sülale devrinin' küçük bir örneği… Plakası AKP olunca arabasına 'çakar' takınca kendisini hepimizin efendisi görenlerin zihniyeti. Bu düzen yıkılacak" sözleriyle eleştirdi.

Taksi şoförü ile "AKP" plakalı aracın sürücüsü arasında, MOBESE kameralarının da bulunduğu noktada yaşanan diyaloglar şöyle:

"Taksi şoförü: Sen sivil plakasın hayırdır devletin verdiği şey, sen devlet misin?

AKP plakalı aracın sürücüsü: Bana konuşma.

Taksi şoförü: Bekle polis çağırıyorum. Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz, kendisi çakar takıyor, gelip yol kesiyor.

AKP plakalı aracın sürücüsü: Terbiyesiz...

Taksi şoförü: Terbiyesiz sensin, ahlaksızsın. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Videoya çekin arkadaşlar. Terörist sensin.

AKP plakalı aracın sürücüsü: Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola. Acil gelin (Telefonda konuşuyor)

Taksi şoförü: Sen kimsin beni karakola alacaksın. Sen kime güveniyorsun?"