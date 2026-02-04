Haberler

İstanbul'da yapılan operasyonlarda 242 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi


İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, çeşitli ilçelerde eş zamanlı olarak yapıldı.

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılığına yönelik 2026 yılının ilk üç ayında düzenlenen operasyonlarda 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk üç haftasında Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araç muhafaza altına alındı. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen akaryakıt üzerinde yapılan incelemelerde, petrol türevlerinden olan madeni yağların geri dönüşümünden elde edildiği, motorine benzer özellik taşıyan ve halk arasında '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında kaçakçılık suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
