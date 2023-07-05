İstanbul'da tek seferde ele geçirilen en yüksek kaçak akaryakıt operasyonu
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İstanbul'da yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon lirayı bulan 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek kaçak akaryakıt miktarı olarak kaydedildi.
İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon: 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel