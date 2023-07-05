İstanbul'da tek seferde ele geçirilen en yüksek kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul'da yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon lirayı bulan 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek kaçak akaryakıt miktarı olarak kaydedildi.