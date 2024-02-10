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İstanbul'da AK Parti Belediye Başkan Adayı'nın Tanıtım Etkinliğine Silahlı Saldırı

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İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda 1 kadının yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyı kınadı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda 1 kadının yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere, uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda, E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

'KALLEŞ SALDIRILAR, AMACINA ULAŞAMAYACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Küçükçekmece Aziz Yeniay İstanbul Politika Güncel Haberler

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