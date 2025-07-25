İstanbul'da Aileyi Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehditlerde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki H.Y.Ç. gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.???????

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.Y.Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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