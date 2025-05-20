İstanbul'da 'Aileler Yarışıyor' Kitap Okuma Yarışması Sonuçlandı

İstanbul'da 'Aileler Yarışıyor' Kitap Okuma Yarışması Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği'nin himayesinde gerçekleştirilen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında düzenlenen 'Aileler Yarışıyor' kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki kitap sayısının artması ve ailelerin okuma alışkanlığının geliştirilmesi hedefiyle projelere devam edileceğini belirtti.

İstanbul Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Aileler Yarışıyor" kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bağcılar'da bir otelde düzenlenen ödül törenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yaklaşık 3 binin üzerinde okul olduğunu ve bütün okulların kendine ait kütüphanelerinin bulunduğunu söyledi.

Gül, İstanbul'daki toplam kitap sayısının 6,5 milyon olduğunu, bu proje başladığında da bu kitap sayısını yüzde yüz artırarak 13 milyona çıkartma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "2 yıl içerisinde 4 milyon yeni kitap temin ettik, yıl sonuna kadar kalan 2,5 milyon kitabı da temin edip toplamda ilave 6,5 milyon kitapla 13 milyon kitaba ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Kütüphanelerin zenginleşmesinin kıymetli olduğunu aktaran Gül, "Kitaba erişim kıymetli ama daha önemlisi öğrencilerin kitabı okuması, öğretmenlerin okuması ve velilerimizin okuması. Bununla ilgili her ilçemizde irili ufaklı kampanyalar yapıldı. Bazen bir okulumuzda haftanın bir gününde sadece kitap okundu, bazen her günün belli saatlerinde okundu." ifadesini kullandı.

Vali Gül, aileyi güçlendirmek adına irili ufaklı her çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisiyle 'Aileler Yarışıyor' kitap okuma projesiyle, 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projemizi daha da zenginleştirdik. Bunun neticesinde de bugün burada finale kalan kişilerle birlikte bir araya gelmek istedik. Hepinizin bildiği gibi bunun kaybedeni yok. Ailelerimizin güçlenmesiyle gelecek sene çok daha kalabalık sayıdaki kişilerle kitap okuma etkinliğimizi sürdürmüş olacağız. Katılan herkes kazanmıştır."

"Her işin başı okumak ve kitapla dost olmak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de sözün çok yükseldiği fakat davranışın azaldığı bir çağa tanıklık ettiklerini belirterek, "Dijital dönüşümün yaşandığı, televizyonun, internetin ve oyun çağının olduğu, çocuklarımızın büyük bir baskı ve düşünmeyi dışlayan bir ortama maruz kaldığı dönemde, evlerimizde konuştuğumuz ve yaptığımız her davranış çocuğun üzerinde olumlu veya olumsuz kalıcı davranış değişikliğine sebebiyet vermektedir." şeklinde konuştu.

Eğitimin kısa tanımının da çocukların davranış değiştirme süreci olduğunu kaydeden Yentür, "Bu bazen olumlu bazen olumsuz olur. Aslında biz bir tohum atıyoruz. Kitap okuma, ömür boyu devam edecek ve çocuklarımıza nesilden nesile aktaracak davranış değiştirme sürecinin ta kendisidir. Her işin başı okumak ve kitapla dost olmak. Kitap insanı gidemeyeceği yerlere götürür." dedi.

Törende, konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül yarışmada dereceye giren ilk üç aileye hediyelerini takdim etti.

"Aileler Yarışıyor" kitap okuma yarışması, veli katılımını artırmak ve proje vizyonunu aile ortamına taşımak amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesindeki resmi okullarda yapılan yarışmaya, 4 bin 440 veli katılırken, her ilçede yapılan sınavlarla ilçe birincileri belirlendi.

Yarışmanın final sınavına ise 38 ilçeden birer, Zeytinburnu'ndan ise 2 aile olmak üzere toplam 40 aile katıldı.

Finalde, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Kartal'dan 3 veli dereceye girdi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı

48 saatte 250 binden fazla ürün satıldı, kasa doldu taştı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.