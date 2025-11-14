Haberler

İstanbul'da Aile Zehirlenmesi: İki Çocuk ve Anne Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin zehirlenmesi sonucu 2 çocuğun ve annenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı olayda 2 çocuk ve annenin hayatını kaybettiğini, babanın tedavisinin sürdüğünü belirterek, 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileye ilişkin, "2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

Ailenin yemek yediği yerlerden numunelerin alındığını kaydeden Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir. Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
