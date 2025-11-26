İstanbul'da Aile Ölümü: Böcek İlaçlı Zehirlenme Şüphesi

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada, Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümlerinin, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girdi.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun mütalaa edildiği bildirildi.

Detaylar

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca, Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocukları Masal ve Kadir Muhammet Böcek'in ölüm sebeplerine ilişkin ayrı ayrı mütalaa hazırlandı.

Hazırlanan mütalaalarda, otopsilerde dış muayenede tespit edilen lezyonların lokalizasyonu, özellikleri ve ağırlıkları itibari ile ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması tarif edilmediği dikkate alındığında, travmatik tesirle öldüklerine dair tıbbi delillerin bulunmadığı vurgulandı.

Adli dosyada kayıtlı bilgiler, tıbbi belgelerden elde edilen bulgular, gıdaların incelenmesinden elde edilen bulgular ile otopsilerde tespit edilen bulgular ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi.

Aynı otelde kalan 2 kişinin daha zehirlendiğinin bildirildiği aktarılan mütalaalarda, Çiğdem, Servet, Masal ve Kadir Muhammet Böcek'in otopsilerinde ölümlerine neden olabilecek travmatik değişim tespit edilmediği, iç organlarda görülen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulguların değerlendirildiği, ayrıca konakladıkları otelden alınan örneklerin toksikolojik analizlerinde, böcek ilacı içerisinde bulunan etken maddelerin tespit edildiği belirtildi.

Mütalaalarda, bulundukları ortam, bulunuş şekilleri, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Tekrar rahatsızlanan aile, 13 Kasım saat 01.00 sıralarında bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.