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İstanbul'da Aile Katliamı: 3 Kişi Toprağa Verildi
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İstanbul'da intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü eşi, oğulları ve kayınvalidesi için cenaze töreni düzenlendi. Olayda Aladağ'ın, 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

İstanbul'da intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü eşi, 10 yaşındaki oğlu ve kayınvalidesinin cenazesi Beykoz'da toprağa verildi.

Bahtiyar Aladağ'ın önceki gün, annesi, babası ve kuzeninin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olayda, hayatını kaybeden eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu A.A. ve kayınvalidesi Türkan Soylu için Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, aile yakınları ve mahalle sakinleri cami avlusunda gözyaşı döktü.

Naaşlar, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde önceki gün, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı.

Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'taki kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı.

Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Büke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü.

Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, dün Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha bulmuştu.

Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Katilin öldürdüğü kuzeni Şadan Serdar Büke'nin cenazesi ise dün Esenyurt'ta toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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