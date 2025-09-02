Haberler

İstanbul'da Ağustos Ayında 7 Bin 779 Hükümlü ve Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da ağustos ayında yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 578 hükümlü ile 5 bin 201 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla çeşitli suçlardan arananlar tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 1-31 Ağustos'ta "kasten öldürme", "silahla yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver K.O'nun da aralarında bulunduğu 2 bin 578 zanlı yakalandı.

Yakalanan hükümlülerden 54'ünün 20 yıldan fazla, 140'ının 10 ila 20 yıl arasında, 298'inin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 86'sının ise 5 yıldan az hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca aranma kaydı olan 5 bin 201 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan 7 bin 779 kişi, işlemlerinin yapılması için ilgili bölgelerdeki polis merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
