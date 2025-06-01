İstanbul'da 'Afrika Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi

Afrika Günü, Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Afrika Birliğinin 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da bir kültür merkezinde etkinlik düzenlendi.

Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrenciler, akademisyenler ve aileler katıldığı etkinlik kapsamında, el sanatları sergisi, kermes, folklor gösterisi, film gösterimi, mezuniyet töreni ve konserler gerçekleştirildi.

Afrika'nın geleceğine dair bir panelin de yer aldığı etkinlikte, konuşmacılar Türkiye- Afrika ilişkilerini ve kıtanın geleceğini ele aldı.

Ubuntu Afrika İnsani Gelişim Derneği Başkanı Serhat Orakçı, etkinliğe ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle her yıl 25 Mayıs'ın "Afrika Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticari, ekonomik ve askeri ilişkilerin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Orakçı, şunları kaydetti:

"Biz de bu etkinliklerle bu ilişkileri daha üst seviyeye çıkaracak çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kıta ile kurulan siyasi ve ekonomik ilişkiler elbette çok önemli ama kültürel ve sosyal boyutunun da geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlediğimiz faaliyet ve etkinliklerle bu etkileşimi ilerletmeye çalışıyoruz."

Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelen çok sayıda öğrenci ve iş insanı bulunduğuna dikkati çeken Orakçı, bu etkinliklerin söz konusu insanların bir araya gelmesini sağladığını ifade etti.

Düzenledikleri programlarla Türkiye'yi Afrika'ya, Afrika'yı ise Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Orakçı, "Geçmişe kıyasla Türkiye'de olumsuz Afrika algısı kırıldı diye düşünüyorum. Bir farkındalık oluştu. Bu tür faaliyetlerin bu farkındalığın ortaya çıkmasında büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ama hala yeterli düzeyde değil. Halkın bilinçlenmesi için çok daha fazla etkinlik yapılmalı." diye konuştu.

Afrika kıtasının yeni yeni tanınmaya başlanan bir coğrafya olduğunu belirten Orakçı, Afrika Günü gibi etkinliklerin insanlara kıtayı tanıma fırsatı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin kıtada büyükelçilikler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı aracılığıyla çok sayıda faaliyet yürüttüğünü aktaran Orakçı, Afrikalıların bu çalışmalara yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Afrika Günü kapsamında düzenlenen el sanatları sergisi büyük ilgi gördü

Ubuntu Afrika İnsani Gelişim Derneği Yöneticisi Kevser Elbahari, Afrika Günü kapsamında birçok Afrika ülkesinden kadınların el emeklerini sergilediği bir kermes düzenlediklerini belirtti.

Dernekte Afrikalı kadınların hem sosyalleşmesi hem de meslek edinmesi için el sanatları kursu açtıklarını aktaran Elbahari, ilk kursiyerlerini mezun ettiklerini ifade etti.

Kursiyerler arasında Sudan, Eritre, Somali ve Filistin gibi ülkelerden kadınların bulunduğunu dile getiren Elbahari, "Hem kursiyerlerimiz hem de kurs dışından birçok Afrikalı ve Arap kadın sergiye, kermese katıldı. Hem el emeklerini sergiliyorlar hem de satış yapmaya çalışıyorlar. Buradan elde edilen gelir Filistin ve Sudan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Sergiye el işi ürünleriyle katılan Gazzeli Hadil Awadallah, eşinin Gazze'de şehit olduğunu, çocuğu ve ailesiyle İstanbul'da yaşadığını, kermesten elde edeceği gelirin bir kısmını Gazze'ye bağışlayacağını söyledi.

Somalili Fadumo Mohamud Ali ise Hint kınasıyla yaptığı dövmelerin Türkler arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Kermeste kazandığı gelirin bir kısmını geçimini sağlamak için kullanacağını, kalan kısmını ise Somali'deki ailesine göndereceğini kaydetti.