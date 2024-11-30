İstanbul'da Afet ve Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce "Hastane Eşleşmesi Planı" çerçevesinde afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla geniş kapsamlı deprem tatbikatı düzenledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in de katıldığı tatbikatta, senaryo gereği 30 Kasım'da Adalar ilçesi merkezli 7,5 büyüklüğünde bir deprem sonrası "Seviye 4" alarm ilan edildi, ulusal destek ekipleri de harekete geçti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde kurulan ve ilk kez uygulanan Referans Hastane Koordinasyon Merkezinden sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tatbikatta, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ekipleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipleri ise Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine yönlendirildi.

Senaryo gereği, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bahçesinde sahra çadırı kuruldu. Enkaz altından kurtarılan yaralılar, ambulanslarla ilk olarak sahra çadırındaki triyaj bölümünü getirildi. Burada ilk kontrolleri yapılan hastalar, ardından hastanede uygun bölümlere yönlendirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu, asrın felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde bunu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere herkesin olası depremlere hazırlıklı olması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Bununla ilgili 2019'daki ve 6 Şubat'taki üzücü, bizi gerçekten yaralayan depremlerden aldığımız tecrübelerle hastane afet planlarımızı ve bütün afet planlarımızı gözden geçirdik. İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye'de sağlıkla ilgili bir afet planı hazırlandı. Bu tatbikat, ilk defa uygulanan bir tatbikat. Amacımız insanlarımıza afet planlarımızı ve öngörülerimizi ezberletmek, eksiklerimizi tespit etmek." diye konuştu.

Bugün yaptıkları tatbikata 800 kişinin katıldığını aktaran Memişoğlu, "İki hastanemiz, diğer iki hastanemizin görevini ifa etmeye çalışıyor. Biz İstanbul'daki hastaneleri destek hastaneleriyle eşleştirdik. Deprem aşamasında otomatik olarak kim ne yapacak, nasıl hareket edecek, hastaneye nasıl destek verilecek onların tatbikatı yapılıyor. İlk 48 saatte İstanbul'daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak, referans hastaneler izolatörlü." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yapıldığının altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul içinde bulunan diğer hastanelerdeki ekipler gelerek buradaki hizmetleri devralarak sürdürecekler. Böylece deprem esnasında buraya gelecek ekipler hem hastaneyi nasıl devralacaklarını anlayacak hem de hastaneyi tanıyacak. İnşallah yaşanmaz ancak İstanbul depreminde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için hastanelere dışarıdan gelecek ekiplerin nasıl geleceği, hizmeti nasıl devralacağı ve hangi hastanede çalışacağı konusunda planlarımız oluştu ve tatbikatlarımız başladı. Bu da ilk tatbikatımız. Bu tatbikat sonucu bir değerlendirme yapacağız. Eksiğimiz var mı, nerede sıkıntılar yaşıyoruz gibi hususlara bakıp düzelteceğiz. Daha sonrasında da, iller arasındaki bu devir ve deprem durumunda hastanelerdeki hizmetleri kesintisiz sürdürmek amacıyla nasıl destek olunacağı, buradaki öğretilerle depreme nasıl daha hazır hale gelineceği konusunda çaba içinde arkadaşlar."

"İstanbul depremine hepimizin hazır olması gerekiyor"

Depreme, deprem öncesinde hazır olunması gerektiğini belirten Memişoğlu, depremde insanların otomatik olarak ne yapacağını, nasıl davranacağını, nereye gideceğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul ve sağlık hizmetleri olarak yapılan planlar ve tatbikatlarla insanların otomatik hale gelecek hareketlerini ve davranışlarını eğitmeye çalıştıklarını belirten Memişoğlu, "Deprem öncesinde bu süreci herkesin bilmesi lazım, toplumun da bilmesi lazım. Onun için bizim amacımız hastanelerimizi birbirleriyle eşleştirerek hizmetlerin devamını sağlamak için çalışıyoruz. İstanbul depremine hepimizin hazır olması gerekiyor toplum, sağlıkçılar, bütün devlet olarak. İnşallah olmaz ama olursa da bunu en iyi şekilde yönetmek için şu anda çaba içindeyiz." diye konuştu.