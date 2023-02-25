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İstanbul'da açılan dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi

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İstanbul'da açılan dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi

TEM Otoyolu'nda açılan dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi.

TEM Otoyolu'nda açılan dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi.

Ankara istikametine giden E.S.A idaresindeki 41 TC 505 plakalı hafriyat kamyonunun açılan dorsesi Ispartakule mevkisindeki üst geçide çarptı.

Çarpmanın ardından devrilen kamyonun sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, kamyondaki hafriyat yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kamyonun çekilmesi ve yolun temizlenmesinden sonra normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

TEM Otoyolu Ankara Güncel Haberler

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