İSTANBUL'DA ACEMİ KASAPLAR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA ACEMİ KASAPLAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da her yıl kurban keserken yaralanan onlarca kişi hastanelere akın ediyordu.

İSTANBUL'da her yıl kurban keserken yaralanan onlarca kişi hastanelere akın ediyordu. Bu yıl İstanbul'da hastaneye başvuran acemi kasap sayının önceki yıllara oranla büyük ölçüde azaldığı görüldü. Kağıthane'de kurban keserken kolundan hafif yaralanan bir kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yine kurban keserken parmağından hafif yaralanan bir kişi de taksi ile geldiği hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title