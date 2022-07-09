İSTANBUL'DA ACEMİ KASAPLAR

İSTANBUL'da her yıl kurban keserken yaralanan onlarca kişi hastanelere akın ediyordu. Bu yıl İstanbul'da hastaneye başvuran acemi kasap sayının önceki yıllara oranla büyük ölçüde azaldığı görüldü. Kağıthane'de kurban keserken kolundan hafif yaralanan bir kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yine kurban keserken parmağından hafif yaralanan bir kişi de taksi ile geldiği hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel