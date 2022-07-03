İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ - Haberler

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İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Güngören'deki denetimde, 3 otomobil sürücüsüne toplamda 5 bin 469 lira para cezası kesildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte rahatsız edici yüksek desibelde ses yayan, aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer ses çıkaran egzozlara sahip motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Güngören Merter D-100 Karayolu yan yolda abart egzoz kullanan sürücüler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, durdukları otomobillerde egzoz testi yaptı. Yüksek sesli abart egzoz kullanan sürücülere, bin 823 lira para cezası uygulandı. Denetimde 3 otomobil sürücüsüne 5 bin 469 lira para cezası kesildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

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