İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda toplam 907 kilo 823 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 bin 813 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 907 kilo 823 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda toplam 907 kilo 823 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 bin 813 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağustos ayında uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1- 22 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda meydana gelen 2 bin 361 narkotik olayında 2 bin 813 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 155'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik uygulamalarında ise toplamda 907 kilo 823 gram uyuşturucu madde, 570 bin 201 adet Ecstasy-Captagon hap, 18 bin 497 adet Sentetik Ecza, 296 kilo 763 gram Kimyasal Madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda ise 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında ise 62 şüpheli gözaltına alınırken, bu şahıslardan 53'ü mahkemece tutuklanıp 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 80 kilogram Metamfetamin 32 kilogram Eroin, 47 kilogram Kokain, 165 kilogram Skunk, 3 kilogram Bonzai, 3 kilogram Esrar, 11 bin adet Uyuşturucu hap, 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 84 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.